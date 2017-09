Ubisoft oznámil dokončení hry South Park: The Fractured But Whole

Po více než dvou letech je RPG titul South Park: The Fractured But Whole konečně dokončený. Upozornilo na to studio Ubisoft. Nyní hra zamíří do lisoven a na pultech obchodů se s definitivní platností objeví v úterý 17. října.

Zároveň s oznámením o ukončení vývoje a začátku lisování disků uveřejnil Ubisoft nový trailer k chystanému South Parku. Ve videu uvidíte rybu, která se mihla v páté epizodě (Fishsticks) třinácté série seriálu Městečko South Park. V tomto dílu se Cartman rozhodne pomoct Jimmymu Kimmelovi s jeho komediálním číslem a společně vymyslí nejlepší vtip všech dob.

South Park: The Fractured But Whole vychází ve verzích pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Hardwarové požadavky najdete tady. Níže se pak můžete podívat na nový trailer.