Hororovka Outlast: Whistleblower zdarma ke stažení

Outlast je děsivý horor, který jako jedna z mála her přinese hráči skutečně okamžiky strachu, hrůzné scény, u kterých nejednou vykřiknete. Pokud jste se do sanatoria pro choromyslné s reportérem Milesem Upshurem ještě nepodívali, máte nyní jedinečnou možnost to změnit.

Stačí jen, abyste navštívili stránku projektu Humble Bundle, kde je Outlast společně DLC Whistleblower dočasně zdarma ke stažení. Ušetřit můžete 24,99 eur, tedy asi 650 korun, takže příliš neváhejte. Akce končí už za několik málo hodin.

Outlast vás zavede hluboko do coloradských hor, konkrétně do proslulého zařízení Mount Massive, kde se děje něco nekalého. Po příjezdu přicházíte na to, že se v sanatoriu stalo něco, co lidský rozum nedokáže racionálně vysvětlit. A aby toho nebylo málo, něco teď jde po vašem krku…