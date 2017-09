World of Tanks pro konzole přichází s novou kampaní ve War Stories

Wargaming představuje zbrusu nové rozšíření kampaně War Stories, která do konzolových World of Tanks přinesla epizodickou část pro jednoho hráče, jež jej prováí bitvami proti uměle inteligenci. Operací Lvoun (Operation Sealion) do singleplayerové části přichází zcela nový prvek, který lze označit za alternativní historii. Další kampaní, která je momentálně stále ještě ve vývoji, pak bude Kennedyho válka (Kennedy´s War), která se objeví již v říjnu.

V Operaci Lvoun čelí britské jednotky německé invazi na svém vlastním území. Na hráči pak je, aby odolal několika vlnám německých vozidel, znovu obsadil nepřátelská letiště a pokusil se ubránit Londýn před invazí nepřátel.

Kennedyho válka pak bude kampaní, v níž si připomenete tolik obávanou kubánskou krizi, během níž byl svět asi nejblíže rozpoutání jaderného konfliktu. Tentokrát se však pokusíte zažehnat problém pomocí tanků. Tato kampaň se ve War Stories objeví již v říjnu.

War Stories jsou dostupné exkluzivně pouze na konzolích PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One a Xbox 360. Jestli se někdy v budoucnu singleplayer objeví i na PC, stále není jasné.