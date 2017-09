Firma Rambus pracuje na pamětech DDR5. Očekávat je můžeme v roce 2019

Paměti typu DDR5 jsou logickým nástupcem současného standardu DDR4. Přinést by měly především dvojitou šířku pásma. Ale kdy tyto paměti dorazí na trh?

Společnost Rambus potvrdila, že má paměti DDR5 již nyní ve vývoji a k dispozici by měly být od roku 2019. Normalizační orgán JEDEC zodpovědný za specifikace standardů DDR také udává, že pro DDR5 by měla být běžná základní frekvence 4800 MHz, což je o něco větší frekvence než u stávajících nejvýkonnějších pamětí typu DDR4.

Očekává se, že DDR5 bude podporovat datový přenos (data rate) až 6,4 Gb/s propustností až 51,2 GB/s, což je dvojnásobek současného stavu u pamětí DDR4. Pracovní napětí pamětí DDR5 by se mělo také snížit a nemělo by přesáhnout 1,2 V a spíše to vypadá na běžný 1 V. Paměti by si navíc měly regulovat napětí bez závislosti na základní desce. Očekává se také to, že s příchodem nového standardu budou výrobci CPU rozšiřovat počet podporovaných kanálů. Konkrétně se hovoří o přechodu z maximálně 4kanálového zapojení až na 12 - 16 kanálů.

Díky tomu bychom se měly běžně dočkat podpory připojení až 128 GB RAM. Důležitá ale bude atraktivita pro koncové zákazníky z ohledem na ceny. Ceny paměťových čipů totiž v letošním roce stále rostou a je pravděpodobné, že tomu tak bude i do budoucna. Ale vraťme se ke značce Rambus. Viceprezident pro produktový marketing firmy prozradil, že firma již nyní vyrobila první funkční DDR5 DIMM moduly, které jsou v současnosti laboratorně testovány. Půjde tedy o jednoho z průkopníků nadcházející technologie operačních pamětí.

