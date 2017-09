BenQ představuje projektory pro vzdělávací segment

Společnost BenQ uvádí na trh novou sérii projektorů MW826ST, MX825ST, MW809ST a MX808ST pro vzdělávací segment. Jsou osazeny nejnovějšími technologiemi včetně prachově uzavřeného designu.

Prach je nedílnou součástí vnějšího i vnitřního prostředí a je hlavním zdrojem poškozování a výkonnostní degradace projektorů včetně snižování jejich životnosti. Proto BenQ integroval do projektorů ochranu proti prachu odpovídající hodnocení IP5X nebo lepší. Technologie BenQ Dust Guard využívá uzavřený optický systém, pokročilé senzory na barevném kolečku a kvalitní provedení prachových filtrů, aby zabránilo průniku částic až do velikosti PM2,5 (2,5 mikrometru). Podle výrobce se díky tomu prodlouží životnost bez rozkladu barev v prašných místnostech. Všechny modely, než jdou do prodeje, údajně také prochází několika testy v prostředí s vysokou koncentrací jemného prachu a sazí.

Projektory podporují bezdrátový přenos obsahu přes QCast nebo kabelově pomocí MHL. Zapojením BenQ PointWrite technologie se pak z každého podkladu stane interaktivní tabule s možností ovládání několika prsty a zobrazení několika různých ploch.

MW826ST, MX825ST, MW809ST a MX808ST plně podporují síťové ovládací systémy Crestron, AMX, PJ Link a Extron a poskytují centralizovanou správu projekce na více displejích skrze BenQ Multiple Display Administrator.

Ceny a dostupnost:

BenQ MW826ST je dostupný za 24 990 Kč s DPH.

BenQ MX825ST je dostupný za 22 990 Kč s DPH.

BenQ MW809ST je dostupný za 21 990 Kč s DPH.

BenQ MX808ST je dostupný za 19 990 Kč s DPH.

Zdroj: BenQ