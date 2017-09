Čipovou divizi Toshiby koupí Bain Capital

Přestože ještě před několika dny Toshiba nevylučovala, že svou čipovou divizi odprodá konsorciu, které vedou americká firma Western Digital a tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn, nakonec se domluvila s investičním fondem Bain Capital. Transakce, jejíž hodnota by měla činit zhruba dva biliony jenů, má být završena do konce března příštího roku.

Toshiba příjem z prodeje čipové divize naléhavě potřebuje, protože v důsledku rozsáhlých ztrát americké jaderné divize Westinghouse Electric se dostala na pokraj finančního kolapsu. Westinghouse byl letos nucen vyhlásit bankrot a požádat v USA o soudní ochranu před věřiteli.

Podle agentury AP je ale budoucnost dohody nejistá, protože se proti ní staví americký partner Toshiby, výrobce Western Digital. Pokud by se s Toshibou přeci jenom nakonec dohodl, učinilo by to z něj čipového giganta.