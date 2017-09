Chystá se Google koupit výrobce HTC?

Tchajwanská burza pozastavila obchodování s akciemi HTC. Firma podle všeho slibuje oznámit zásadní informaci. Spekuluje o převzetí skomírajícího výrobce mobilu společností Google.

HTC ztrácí podíl na trhu několik let za sebou, a to zejména kvůli tvrdé konkurenci od Applu, Samsungu v oblasti prémiových telefonů. V nižších segmentech mu pak na paty šlape levná čínská konkurence. Podnik má velké problémy s prodejem svých výrobků a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se to v dohledné době změní. Odkoupení Googlem se tedy jeví jako velmi pravděpodobné.

Podle Evana Blasse, který je na Twitteru znám pod účtem @evleaks, je uzavření dohody takřka jistou věcí, přičemž Google získá mobilní divizi, nicméně HTC by si mělo zachovat svou značku. Vše nyní bude záležet na tom, jak dopadne zítřejší interní schůze HTC, která má pouze jeden jediný bod, a to akvizice Googlem.