Záběry z Need for Speed Payback v novém gameplay videu

Společnost nVidia dnes zveřejnila záběry z hraní Need for Speed Payback v novém 4K videu. Zároveň představila minimální i doporučené hardwarové PC požadavky tohoto titulu, který vychází 10. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

„PC verzi Need for Speed Payback lze hrát ve 4K rozlišení s odemčeným frameratem a nepřeberným množstvím grafických a dalších nastavení,“ uvedl v tiskové zprávě americký výrobce grafických karet. „Majitelé grafických karet GeForce GTX 1060 se mohou těšit na vizuálně nádhernou podívanou v rozlišení 1 920 × 1 080 při 60 snímcích za vteřinu. Majitelé výkonnějších karet GeForce GTX 1070, 1080 a 1080 Ti budou těžit z do detailu zpracovaných závodních aut i tratí ve 4K rozlišení a s 60 snímky za vteřinu přesně jako v dnes zveřejněném videu,“ dodal.

Na gameplay záběry v rozlišení 4K se můžete podívat níže. Na konci článku pak najdete hardwarové požadavky PC verze.

Minimální konfigurace (je určena pro rozlišení 720p při 30 fps a s nastavením na nízké detaily)

OS: 64-bit Windows 7 nebo novější

CPU: Intel Core i3 6300 @ 3,8 GHz nebo AMD FX 8150 @ 3,6GHz

RAM: 6 GB

Místo na disku: 30 GB

Grafická karta: GeForce GTX 750 Ti nebo GTX 1050 nebo ekvivalent AMD

DirectX: DirectX 11

Ostatní: Dual analog controller

Doporučená konfigurace (je určena pro rozlišení 1080p při 60 fps a s nastavením na vysoké detaily)

OS: 64-bit Windows 10 nebo novější

CPU: Intel i5 4690K @ 3,5 GHz nebo AMD FX 8350 @ 4,0 GHz

RAM: 8 GB

Grafická karta: GeForce GTX 1060 nebo ekvivalent

DirectX: DirectX 11

Místo na disku: 30 GB

Ostatní: Dual analog controller