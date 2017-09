Google pracuje na referenčním notebooku, který pojmenoval Pixelbook

Už je to poměrně dlouho, co Google představil nový referenční notebook s OS Chrome. To by se nyní mělo změnit. S příchodem vlajkového modelu smartphonu Pixel 2 totiž příští měsíc hodlá odhalit také nový konvertibilní notebook nazvaný Pixelbook.

Půjde samozřejmě o zařízení z rodiny Chromebook, tedy o notebook vybavený operačním systémem Chrome OS. Vybavený má být speciálními klouby, které umožní jeho otáčení o 360 stupňů do polohy tabletu. K dostání by mělo být dokonce vícero konfigurací, které se budou lišit procesorem, ale i vnitřním úložištěm. Uvnitř tenkého těla notebooku najdeme procesory Intel Core i5, nebo Core i7 z osmé generace Coffee Lake.

Cenovka zařízení bude začínat na 1 199 dolarech (26 000 Kč bez DPH) se 128GB SSD úložištěm a končit na extrémně vysokých 1 749 dolarech (38 000 Kč bez DPH) za 512GB variantu. Za dalších 99 dolarů (2 150 Kč bez DPH) si pak budeme moci pořídit ještě volitelně referenční stylus Pixelbook Pen. K představení by mělo dojít už 4. října.

Zdroj: NextPowerUp