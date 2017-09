Intel prý odloží příchod 10nm procesorů Cannon Lake na konec příštího roku

Včera jsme vás informovali o tom, kdy hodlá Intel uvést na trh 8jádrové a low-endové procesory z rodiny Coffee Lake, která by měla uzavírat poslední architekturu využívající 14nm výrobní proces. To do jisté míry potvrzuje také dnešní zprávu o zpoždění příchodu toho 10nm.

Intel totiž uvedení prvních procesorů založených na 10nm výrobě s kódovým označením Cannon Lake skutečně odloží a to konkrétně na konec příštího roku, kdy světlo světa spatří nejspíše mobilní čipy pro notebooky. Mezitím bude Intel stále sázet na přicházející 8. generaci procesorů.

Posunutí termínu vydání další 9. generace procesorů již údajně ovlivnilo plány řady prodejců zejména v oblasti notebooků. Nastat tedy může i obdobná situace jako v případě 5. generace Broadwell, kterou značná část prodejců přeskočila a začala prodávat až notebooky s procesory generace následující. V případě Cannon Lake bude následovat architektura s kódovým označením Ice Lake.

Přechod na 10nm výrobu přitom má zvýšit výkon procesorů až o 25 % při 45% snížení spotřeby energie a poptávka ze strany výrobců tedy může být poměrně vysoká právě v oblasti čipů pro notebooky a další přenosná zařízení.

Zdroj: 1, 2, 3