Do prodeje míří Samsung Galaxy S8 v růžové barvě

Stejně jako předchozí model (Galaxy S7) i S8 charakterizuje stupeň krytí IP68. Telefon je odolný proti vniknutí prachu a chráněn proti potopení do vody. Samsung uvádí, že „es osmička“ bez úhony přečká ponoření do více než 1,5metrové hloubky po dobu 30 minut.

