Telefony s Androidem ohrožuje nebezpečný malware ExpensiveWall

ExpensiveWall je v současné době navržen pouze pro generování zisku, ale podobný malware může být snadno upraven, aby využíval stejnou infrastrukturu pro pořizování fotek, záznam zvuku a dokonce i krádeže citlivých dat a jejich odesílání do velícího a řídícího serveru (Command and Control Server).

Check Point o ExpensiveWall informoval Google 7. srpna a Google okamžitě odstranil reportované aplikace ze svého obchodu. Nicméně i poté, co byly infikované aplikace odstraněny, se během několika dnů infiltroval do Google Play další vzorek a i když byl za 4 dny odstraněn, stihl nakazit dalších více než 5 000 zařízení.

