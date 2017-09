Otevřená beta CoD: WW2 pro PC startuje už tento měsíc

Beta bude pro všechny PC hráče k dostání prostřednictvím služby Steam a to od 29. září do 2. října. Na rozdíl od zkušební verze pro konzole nebude mít beta pro PC hráče omezený přístup, ale bude ji moci vyzkoušet úplně každý bez nutnosti předobjednávky. Sledgehammer tímto uskuteční náročnější zátěžový test pro základní herní systémy a online backend infrastrukturu.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.