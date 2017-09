Nvidia připravuje refresh GeForce GTX 1070. Půjde o GTX 1070 Ti?

Nvidia poslední dobou s vydáváním nových grafických karet pro desktopy celkem otálela a spíše čekala na kroky konkurence. Nyní ale podle blízkého zdroje Nvidia má pracovat na nové výkonné grafice, kterou by se mohl stát model GTX 1070 Ti.

Ať už bude mít karta označení jakékoliv, měla by se výkonnostně a asi také cenově zařadit mezi stávající model GTX 1070 a vyšší GTX 1080 11 Gb/s. Nový model ale může také přízvisko Ti postrádat a pouze nahradit současnou GTX 1070. Zatím nejsou potvrzeny žádné specifikace, ale Nvidia by mohla využít vylepšený čip GP104 a karta by tak mohla nabídnout větší počet CUDA jader. Nasnadě je počet 2048, jako v případě mobilní GTX 1070. Pokud by ale Nvidia svolila ještě vyšší počet, mohla by zakonkurovat Radeonu RX Vega 56.

Získat ale může také rychlejší paměti GDDR5, nebo dokonce GDDR5X. Zvednout se můžou také takty. Možnosti jsou zkrátka široké, jelikož mezi současnými modely GTX 1070 a GTX 1080 je 20% výkonnostní mezera. GTX 1070 (Ti) by se teoreticky mohla stát také nástupcem vyřazené GTX 1080 s 10Gb/s pamětmi, kterou nahradila výkonnější verze s 11Gb/s pamětmi.

Možností je tedy poměrně dost a my můžeme zatím pouze spekulovat. Hovoří se ale o tom, že Nvidia by mohla s GTX 1070 refresh přijít ještě před Vánoci, což by bylo samozřejmě logické.

Zdroj: techPowerUp