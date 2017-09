Philips připravuje 49\

Philips v těchto dnech představil svoji netradiční novinku do portfolia ultra-širokoúhlých monitorů. Jedná se o model 492P8, který je zajímavý zejména svojí extrémní úhlopříčkou.

Ta je velikosti 49" a je zakřivená (1800R). Displej má přitom poměr stran 32:9, což odpovídá o 50 % širší ploše než v případě poměru 21:9. Rozlišení zase tak oslňující není. Je totiž 3840 × 1080 obrazových bodů. Využitý panel je typu VA z výroby značky Samsung, který je využitý třeba v řadě CHG90.

Oproti konkurenčnímu modelu Samsung C49HG90 bude novinka od Philips postrádat některé technologie jako je QLED podsvícení či technologie FreeSync 2. Díky tomu však dosáhne na vhodnější cenu. Ale vraťme se k dalším parametrům. Ty zahrnují třeba maximální jas až 600 cd/m2, nebo typický kontrastní poměr 5000:1.

Mezi vstupy do zařízení najdeme porty DisplayPort, HDMI, USB typu C a dokonce i analogový VGA (D-Sub). Chybět by neměl ani USB 3.0 rozbočovač a ethernetový hub, který funuguje přes rozraní USB typu C. Využitelné jsou také dva 3,5mm audio konektory.

Pokud si děláte na tento kousek zálusk, bohužel vás zklameme. Philips totiž chce 492P8 uvést na trh až ve druhém čtvrtletí příštího roku. Maloobchodní cena by se měla pohybovat okolo 900 euro, tedy zhruba 23 500 Kč.

Zdroj: Hardware.info