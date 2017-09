České ceny iPhonu X jsou astronomické

Od „běžných“ iPhonů se model X liší především displejem, a to nejen jeho typem. Namísto IPS panelu firma totiž použila OLED, navíc zaujímá téměř celou čelní plochu telefonu. iPhone tak poprvé přišel o pro něj typické středové tlačítko, takzvaný Home Button. Smartphone se nově probouzí gestem, a to poklepáním na obrazovku.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.