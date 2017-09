Her do Steamu přibývá víc než jindy

Největší distributor počítačových her na světě, platforma Steam společnosti Valve, zažívá veleúspěšné období. Uvedl to analytik agentury Niko ...

Jen pro představu: za rok 2016 bylo do seznamu doplněno 4 207 nových her, předloni 2 964 nových titulů.

Do katalogu Steamu by podle něj za letošní rok mohlo přibýt více než 5 000 nových titulů. Ahmad vychází z toho, že v současné době (období leden až září) už počet přidaných her výrazně překročil množství novinek za celý rok 2015.

