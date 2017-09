Lenovo odhalilo dva nové notebooky s procesory od AMD

Nové notebooky osazené čipovou výbavou od AMD nebyly na trhu nějakou dobu vidět. To se ale má nyní změnit s příchodem dvou novinek od značky Lenovo.

Jedná se o dvě novinky série ThinkPad, které nesou označení A275 a A475. Už název napovídá, že v případě prvního se jedná o zařízení s 12,5" displejem, zatímco druhý nabídne 14" displej. Oba modely mají téměř totožné specifikace v čele právě s procesorem od AMD. Mozkem zařízení by měla být sedmá generace APU série AMD Pro A12.

Tento procesor by měl nabídnout také integrovaný grafický čip Radeon R7. Na výběr bude ze dvou variant úložiště a to z SSD až do kapacity 512 GB, nebo až 1TB pevného disku. Součástí notebooků bude také LTE-A modem, snímač otisků prstů, rozhraní USB typu C a za příplatek také dotykový displej.

Cena ThinkPad A475 má začínat na 849 dolarech (cca 22 300 Kč s daní), zatímco za menší model zaplatíme částku od 869 dolarů (22 850 Kč s DPH).

Zdroj: NextPowerUp