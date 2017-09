Hackeři ukradli osobní údaje 143 milionů lidí

Americká úvěrová kancelář Equifax se stala terčem masivního kyberútoku, při kterém ji byly odcizeny informace o 143 milionech klientů. Neznámí hackeři získali čísla sociálního zabezpečení, data narození, adresy a další citlivé údaje.

Hackeři měli k údajům přístup zřejmě od poloviny května do července letošního roku. Získané údaje mohou podvodníkům stačit k tomu, aby ukradli identitu osob, což může mít negativní vliv na jejich další životy, píše agentura AP. „Na stupnici od jedné do deseti je to desítka z hlediska možnosti krádeže identity,” řekl bezpečnostní analytik firmy Gartner Avivah Litan. „Úvěrové kanceláře o nás uchovávají množství údajů, které ovlivňují téměř všechno, co děláme.“

Útok na Equifax nicméně není největší v Spojených státech. Při nejméně dvou útocích na firmu Yahoo se hackerům podařilo nabourat do nejméně jedné miliardy uživatelských účtů na celém světě. Odcizení databáze Equifaxu ale může být největší krádeží čísel sociálního zabezpečení, která jsou jedním z nejčastěji používaných údajů pro potvrzení totožnosti.