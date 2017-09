Na čerpacích stanicích Shell v Česku za mytí zaplatíte přímo z auta

Jak to funguje v praxi? Řidič z vozu naskenuje QR kód a v aplikaci si vybere zvolený mycí program. Po zaplacení okamžitě obdrží vygenerovaný kód, který následně zadá na ovládacím panelu mycí linky. Odpadne mu tím tak dosud nutná cesta do obchodu.

Společnost Shell pokračuje v rozšiřování nabídky moderních technologií pro české řidiče. Nyní jim umožňuje prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu s digitální peněženkou Masterpass by Mastercard zaplatit za mycí program na vybraných čerpacích stanicích přímo z vozu. Nová služba doplňuje již dříve do praxe zavedenou platbu za pohonné hmoty přímo u stojanu.

