Český Google spouští online služby Letenky a Destinace

Google přináší i do České republiky dvě aktualizace pro svůj Vyhledávač, které pomohou zejména cestovatelům. Službou Destinace na Googlu se snaží lidem usnadnit orientaci v nepřeberném množství informací o turistických cílech, destinacích, památkách, ubytování a dopravě. Většina uživatelů očekává, že tyto informace získá na svém mobilním zařízení a přímo v prostředí Vyhledávače. To dokládají statistiky, které jen za uplynulý rok zaznamenaly 50% nárůst dotazů týkajících se cestování z mobilních telefonů. Celkově se na mobilech odehraje až 87 % online dotazů ohledně plánování cest (Google Luth Research, 2015).

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.