Windows 10 Fall Creators Update vyjde v říjnu

Letos v říjnu se operační systém Windows 10 dočká druhé velké aktualizace, která přinese další várku vylepšení. Informovali o tom zástupci Microsoftu na veletrhu IFA v německém Berlíně.

Balík zvaný Fall Creators Update má na první počítače dorazit přesně 17. října s tím, že se stejně jako u jarního Creators Updatu bude šířit ve vlnách.

Mezi nejvýraznější novinky aktualizace bude patřit grafický jazyk Microsoft Fluent Design, který byl dříve znám jako Neon. Nový designový směr má za cíl sjednotit vzhled napříč celým prostředím a aplikacemi a vytvářet tak příjemný zážitek z používání. Další inovací bude funkce Timeline, díky níž se bude možné vrátit se do historie k veškeré vaší aktivitě – používaným programům, vytvořeným dokumentům či navštíveným webům.

Vhod přijdou i synchronizované schránky pro rychlé přesouvání dat mezi zařízeními na různých operačních systémech, která jsou přihlášena k jednomu Microsoft účtu.

Za zmínku stojí také Windows Story Remix, který dokáže vytvořit z fotografií a videí působivé příběhy. V updatu budou ale přístupné i funkce OneDrive Placeholders a Pick Up Where You Left. Zatímco první umožní prohlížet soubory z OneDrive, aniž by byly uloženy na disku počítače, druhá dovolí zahájit práci na jednom zařízení a pokračovat na jiném, připojeném ke stejnému účtu Microsofu.