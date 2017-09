Odhaleno datum vydání prvních procesorů 8. generace Intel

První vlna procesorů z rodiny Coffee Lake by měla oficiálně zamířit na pulty obchodů 5. října, tedy za necelý měsíc. Konkrétně bychom se měli dočkat tří prvních modelů, které budou mít nakonec zhruba o 12,5 až 25 % vyšší ceny, než se očekávalo. Například nejvyšší model Core i7-8700K, který bude nástupcem modelu Core i7-7700K (s cenovkou 339 dolarů), by měl nakonec stát 400 dolarů. Z 8 900 Kč se tak cenovka přesune na více než 10 000 Kč vč. DPH.

