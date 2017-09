 Intel hodlá přerušit výrobu procesorů Skylake

Microarchitektura procesorů Skylake společnosti Intel už pomalu ale jistě ustupuje do pozadí a s příchodem nové rodiny procesorů Coffee Lake bude dvě generace stará. Intel proto hodlá přerušit výrobu procesorů této architektury.

A to i přesto, že Intel většinou udržoval na trhu více než dvě generace svých procesorů. Nyní, pouhých několik týdnů předtím, než se začne prodávat 8000 řada procesorů Intel, Intel ukončí produkci Skylake. To pro koncového zákazníka bude v následujících měsících znamenat mírné postupné snižování dostupnosti na trhu.

Intel nicméně zásoby procesorů Skylake stále má a k prodejcům je ještě nějakou dobu distribuovat bude. Objednávky bude konkrétně přijímat až do března příštího roku a dodávky hodlá udržet až do září 2018. To by mělo platit zejména pro nejzajímavější a nejžádanější modely série, mezi něž se řadí Core i7-6700K, Core i5-6600 a Core i5-6402P a Core i3-6098P se slabší iGPU HD510.

