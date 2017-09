Stáhněte si zdarma onlinovku Mirage: Arcane Warfare

Co co jde? Titul je nyní zdarma k dostání po dobu 24 hodin a pokud si ho přidáte do své knihovny na Steamu, zůstane navždy váš. Po 24 hodinách bude hra opět za peníze, ale ne za dřívějších 27,99 eur, ale trvale snížených 9,99 eur.

Multiplayerová akce Mirage: Arcane Warfare od Torn Banner Studios si zatím ve fantasy světě nedokázala najít potřebný počet hráčů, aby se výrazněji prosadila, což vývojáře pochopitelně mrzí. Situaci by mohla napravit nejnovější akce, od které si autoři slibují, že do hry nažene další nové bojovníky.

