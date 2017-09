Worlds of Tanks přichází s bitvami 30 na 30

Z vývojářských dílen studia Wargaming vyjela nová aktualizace 9.20 s opravdu velkým lákadlem, kterým jsou bitvy 30 na 30 hráčů na mapě Nebelburg. Současně s rozšířením počtu tankistů se do hry dostává také několik dalších strojů.

Nebelburg je letní mapa určená výhradně pro „Velké bitvy“, má rozměry 1,4 ×1,4 km, smíšený terén a nabízí dostatek prostoru pro manévry všech 60 hráčů. Střední oblasti dominuje hora, která je vhodná pro průzkumníky. Odolná vozidla a stíhače tanků mohou ve svůj prospěch při boji zblízka využít budovy a ulice města na západě. Hornaté oblasti na východě nabízejí dostatek taktických příležitostí pro střední tanky a vozidla, která si díky dobrému sklápění děla a pancíři věže vedou dobře v nerovném terénu. Režim Velkých bitev je určen výhradně pro vozidla X. úrovně, a na rozdíl od standardních map mají bojové lokace tohoto režimu tři výchozí body na každý tým, zatímco počet dělostřelectva je omezen na čtyři na tým.

„S patchem 9.20 přicházíme s kompletně novou úrovní hraní World of Tanks a to je pro nás opravdu zásadní krok,“ vysvětluje Max Chuvalov, marketingový ředitel populární hry. „Poté co jsme obdrželi první feedback od hráčů z testů, jsme nyní připravení nabídnout update také komunitě. S Grand Battles 30 na 30 přichází do hry opravdu nový zážitek.“

Do hledáčku nejnovější aktualizace se dostaly také čtyři národy: Japonsko, Francie, USA a SSSR. Kromě jiného byl francouzský Foch (155) nahrazen za nový stíhač tanků X. úrovně, Foch 50 B. Ti, kteří již Foch (155) mají, dostanou do své garáže zdarma obě vozidla. Změněny byly také bojové parametry vozidel Maus, Mäuschen a 8.8 cm Pak 43 Jagdtiger.