Nejčetnější internetové hrozby v Česku za srpen

„Zákeřnost JS/Danger.ScriptAttachment spočívá především v tom, že dokáže do napadeného zařízení stahovat malware, aniž by si toho uživatel všiml,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel společnosti ESET. „Nejnebezpečnější v tomto ohledu může být ransomware, který zašifruje obsah napadeného zařízení a požaduje po oběti výkupné za opětovné zpřístupnění dat,“ dodává.

