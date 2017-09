Foto rámečky Rollei Degas s HD rozlišením v prodeji

Rollei Degas jsou fotografické rámečky, které jsou dostupné s úhlopříčkou v rozmezí od 8 do 15 palců a to s HD rozlišením 1 024 × 768 pixelů. Displeje v poměru stran 4:3 nabízí nastavitelný jas, kontrast a také možnost časového spínače pro zapnutí i vypnutí tak, aby byly vypnuté v hodiny, kdy nejste doma, nebo v noci aby nerušily například v ložnici. K dalším praktickým vlastnostem patří funkce zobrazování hodin a kalendáře.

