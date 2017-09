Asus představil dva zakřivené monitory série Designo s bezdrátovým nabíjením Qi

Vzhledem k prémiovému provedení, zakřivenému (nejspíše VA) displeji a úhlopříčkám monitorů musíme počítat s vyšší cenovkou. 31,5" monitor série Designo by se měl dát na evropském trhu pořídit za cca 550 euro, tedy více než 14 000 Kč. Za větší variantu pak zaplatíme výrazně vyšší částku a to 1600 euro, což je v přepočtu zhruba 42 000 Kč. Na trhu bychom se jich měly dočkat ve čtvrtém čtvrtletí roku.

O něco menší varianta MX32VQ pak má o něco užší poměr stran a menší rozlišení. Konkrétně poměr 16:9 a rozlišení WQHD, neboli 2560 × 1440 obrazových bodů. Menší z obou monitorů ale také potěší integrací kvalitních reproduktorů (nejspíše 8W), Bluetooth připojením pro přehrávání hudby a podsvícenou základnou s Qi nabíjením. Sada vstupů do zařízení je stejná vyjma portu USB typu C. U MX32VQ je také o něco nižší poměr zakřivení (R1800), což je pochopitelné vzhledem k menší úhlopříčce. Oba monitory dále nabídnou funkce, jako je třeba Asus GamePlus, nebo Adaptive-Sync.

První a větší z obou modelů se může pochlubit zakřiveným displejem (R2300) s poměrem stran 21.9 a rozlišením QHD+, tedy 3840 × 1600 pixelů. Další jeho zajímavostí jsou výkonné reproduktory se zvukovou technologií SonicMaster, která byla vyvinuta ve spolupráci s Harman Kardon. Mezi vstupy do zařízení najdeme dvojici HDMI, zvukový vstup a také USB typu C. K monitoru lze také bezdrátově (BT) připojit smartphone nebo tablet za účelem přehrávání hudby. Základna sloužící jako nabíječka Qi nabídne také podsvícení Halo Lighting, které se synchronizuje se zvukovým výstupem reproduktorů.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.