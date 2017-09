RX Vega je vhodnější na mining než na hraní. Dosahuje dobrých výsledků při těžbě Ethereum

Nutno dodat, že testy hashrate se výrazně liší a tohoto výsledku dosáhl uživatel sociální sítě Reddit, který měl kartu speciálně nastavenou pro těžbu. Takt jádra byl v tomto případě 1 GHz a paměti běžely na frekvenci 1,1 GHz, čímž se snížila spotřeba z referenčního stavu o 24 %. Vzhledem ke snížení frekvencí by tedy mohlo být obdobného výsledku dosaženo i s modelem Vega 56 a to s nižšími náklady na pořízení karty.

Jejich efektivita je totiž dosti překvapivá a to zejména při vyladění frekvencí. Je například o poznání efektivnější než Polaris. Potíž ale nastává v tom, že karty jsou minimálně do října téměř vyprodané, nebo je jejich cena výrazně výše nad cenou doporučenou právě kvůli jejich nedostatku. Dostaneme ji ale pouze v referenčním provedení s neefektivním radiálním ventilátorem. Zde má stále výhodu konkurence, která má dostatečné skladové zásoby lépe osazených grafik.

