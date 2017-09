Sony RX0: akční kamera s 15,3MPx CMOS a objektivem Zeiss za 700 dolarů

Rozměry kamery jsou pouhých 59 × 40,5 × 29,8 mm a měly bychom se dočkat celkem robustní konstrukce. Odolná je samozřejmě proti pádu, otřesům, ale také vodě. Tuto špičkově vybavenou kameru bohužel mírně potápí její cena, která je poměrně vysoká a měla by dosahovat na 700 dolarů, což by pro náš trh mohlo znamenat zhruba 18 500 Kč s DPH. Na trh má RX0 dorazit už v říjnu.

Sony nejspíše vycítilo mezeru na trhu poté, co se GoPro dostalo do finančních problémů, a přichází proto s vlastní špičkovou akční outdoorovou kamerou RX0. Ta se pochlubí nejen vysokou odolností, ale především výborným snímačem. Jedná se o 1" snímač CMOS Exmor RS, tedy tentýž, který se používá u modelů fotoaparátů Cyber-Shot RX10 a RX100.

