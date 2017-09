 Gigabyte GeForce GTX 1080 Mini: nejmenší GTX 1080 na trhu

Co do parametrů se GTX 1080 Mini drží referenčních hodnot. V základu tak nabídne takt 1607 MHz a s boost dosáhne na 1733 MHz. Paměti běží efektivně na 10GHz frekvenci. S kartou je ale dodáván software, kterým lze spustit OC režim, který takty automaticky zvedne na 1632, resp. 1771 MHz.

Společnost Gigabyte nyní přichází se zajímavým kusem do svého portfolia grafických karet. Má se jím stát model GeForce GTX 1080 Mini, jehož zajímavostí je hlavně to, že se jedná o nejmenší provedení tohoto modelu s délkou pouhých 169 mm.

