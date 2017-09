 Asus má notebook s 8 a 6jádrovým Ryzenem [IFA]

Co se týče konektivity, má notebook jen dvě USB 3.0, jedno USB-C, Ethernet, HDMI a DisplayPort, čtečka SD karet, kombinovaný 3,5mm konektor, to je vše. Z bezdrátové konektivity pak Bluetooth a WiFi 802.11ac. O energii se stará 76Wh 4článková baterie. Váha notebooku je 3,2 kg a napájecí adaptér má 330 W.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.