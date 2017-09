CAT T20: pracovní tablet do extrémních podmínek

Značka CAT, která je známá spíše jako producent strojů pro těžký průmysl, už několik let prodává i smartphony. Nyní do jejího portfolia přibyl první tablet. Nese označení T20 a vyznačuje se především vysokou odolností. Certifikace IP67 zaručuje, že odolá ponoru až jeden metr pod vodní hladinu po dobu až 30 minut. Odolá také vlhkosti, písku, prachu a splňuje náročné požadavky vojenského standardu MIL SPEC 810G. Je odolný vůči pádu z výšky 1,8 metru, vibracím; tekutinám, solné mlze a vydrží také extrémní atmosférický tlak.

