Apple představí nové iPhony 12. září

S blížícím se začátkem školního roku přicházejí i nové slevy vybraných her pro nVidia Shield v rámci služby GeForce NOW i pro operační systém ...

Nový iPhone 8 bude smartphone s displejem přes celé čelo telefonu. Chybět nemá vylepšený dvojitý fotoaparát s možností hrátek s hloubkou ostrosti. Hovoří se také o pokročilém odemykaní pomocí 3D skenu obličeje díky infra kameře a umístění čtečky otisků do vypínacího tlačítka. O iPhonech 7s a 7s Plus se toho zatím mnoho neví. Výbavou ale budou za osmičkou zcela jistě zaostávat.

