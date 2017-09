Star Wars: Jedi Challenges od Lenova z vás udělá rytíře Jedi [IFA] 

Všechno krásně vypadá a skvěle funguje, jak jsme mohli včera večer sami přesvědčit na tiskové konferenci. Jediným problémem může být kvalita a velikost displeje telefonu, který se musí vložit dovnitř. Prozatím jsou na webových stránkách v podporovaných zařízeních jen iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel, Moto Z.

Stát se rytířem Jedi a bojovat proti temné straně síly, to byl a je asi sen mnohých fanoušků filmové ságy Star Wars. Už při vydání prvního filmu se svět do Star Wars dočista zbláznil. Od té se čistě z počítačového a herního směru objevilo mnoho her. Od hracích automatů, kde jste pomocí joysticku šermovali světelným mečem, přes pinball až po hry na počítač a mobilní zařízení, ať už střílečky či strategie. Nyní vznikla spolupráce mezi společnostmi Disney (která koupila LucasFilm a značku Star Wars od George Lucase) a Lenovo, jejímž výsledkem je Star Wars: Jedi Challenge.

