Za první telefon pro potomka rodiče utratí do třech tisíc korun

České děti se k mobilním technologiím dostávají poměrně brzo. Z průzkumu O2 vyplývá, že téměř čtvrtina (23 %) dostane svůj první mobil dokonce ještě v předškolním věku. A to i přesto, že jen dvě procenta rodičů původně považovala za ideální jim v tomto věku mobil zakoupit. Do osmi let pak má telefon již třetina dětí (32 %) a v jedenácti si sebou do školy vlastní mobil nenosí jen sotva dva z deseti školáků.

Většina rodičů dětem k prvnímu mobilnímu telefonu pořizuje předplacenou kartu. „Stále více lidí využívá také výhodných rodiných tarifů. Tuto možnost v průzkumu uvedla desetina respondentů,“ popisuje Silvia Cieslarová z O2.

Rodiče školákům nejčastěji pořizují telefony nižší a střední třídy. Přístroje za cenu přesahující deset tisíc korun by nekoupilo ani půl procenta zúčastněných. Kvalitní telefony však v současné době lze použít i za mnohem nižší cenu.

Mobilní telefon přitom není jen technologickou hračkou pro zábavu potomka. Pro rodiče často představuje způsob, jak efektivně dohlížet na bezpečí jejich dětí. Čelí při tom však hned několika výzvám. Tou patrně největší je správně určit pravidla používání, zejména v prostředí mobilního internetu.

Polovina dotazovaných by s pořízením datového balíčku počkala, až děti budou navštěvovat druhý stupeň. Pětina Čechů by internet svým dětem pořídila až po absolvování základní školy. Čtvrtina lidí se naopak domnívá, že je vhodné objednat datový balíček ještě na prvním stupni.

Tím ale často veškerá kontrola nad používání internetu u dětí prakticky končí - 35 % rodičů totiž například vůbec neví, na kterých sociálních sítích má jejich dítě profil a 28 % lidí netuší, s kým je na nich jejich dítě v kontaktu. Přitom z nedávného výzkumu Univerzity Palackého a O2 vyplynulo, že české děti si dobře neuvědomují hrozby v kyberprostoru.

„Každé šesté dítě nemá problém sdílet po síti své intimní fotografie nebo videa. Výchova k zásadám bezpečného chování v online prostředí je tak dnes jednou z nejdůležitějších informací, kterou dětem jejich rodiče mohou vštěpovat,“ říká Tomáš Minka, odborník na internetovou bezpečnost O2.