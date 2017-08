WD My Cloud Home nabídne plnou kontrolu digitálním obsahem

Úložiště My Cloud Home umožňuje ukládání digitálního obsahu na jednom místě, jeho sdílení a přístup k tomuto obsahu pomocí mobilní aplikace.

Společnost Western Digital dnes představila nové osobní úložiště My Cloud Home, které posiluje možnosti uživatelů, jak mít plnou kontrolu nad dosud rozptýleným digitálním obsahem. Nové řešení umožňuje uživatelům snadno sloučit do jednoho celku, na jednom centrálním místě, všechny fotografie, videa a další soubory ze všech chytrých telefonů, počítačů, USB disků, cloudových úložišť, ale i ze sociálních sítí. K takto uloženým datům pak lze snadno přistupovat z jakéhokoli zařízení.

My Cloud Home lze nastavit na automatické a kontinuální kopírování dat z chytrých telefonů a dalších přístrojů. Přes USB rozhraní mohou být rychle importovány složky a soubory z flash disků, externích HDD či SSD nebo paměťových karet (přes USB adapter). Navíc se může uživatel připojit ke svým účtům na sociálních sítích a vzdálených cloudových úložištích a přenést obsah například ze služby Dropbox, Box, Google Drive a Facebook. Na disk lze uložit video, filmy nebo záznamy televizních pořadů a lze je přehrávat na chytrých televizích nebo multimediálních přehrávačích díky aplikaci Plex. Obsah úložiště lze přehrát i na chytrých telefonech nebo tabletech díky aplikaci My Cloud Home app.

Pro uživatele, kteří potřebují ještě více kapacity pro uložení své digitální knihovny, má WD v nabídce řešení se dvěma disky. My Cloud Home Duo nabízí všechny funkcionality jednodiskového provedení, navíc pak nabízí možnost nastavení režimu RAID 1 (Mirroring), který automaticky duplikuje obsah disku na disk druhý pro klidné spaní s vědomím zálohy dat.

Na produkty My Cloud Home a My Cloud Home Duo bude poskytována tříletá záruka. Úložiště My Cloud Home bude dostupné v kapacitách od 2 TB do 8 TB s doporučenou koncovou cenou začínající na 179 eur (2 TB) a končící na 369 eur (8 TB). Dvoudiskové řešení My Cloud Home Duo bude dostupné v kapacitách od 4 TB do 12 TB s doporučenou koncovou cenou začínající na 369 eur (4 TB) a končící na 779 eur (16 TB).