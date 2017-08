Acer představil nejtenčí AiO počítač s integrovanou bezdrátovou nabíječkou [IFA]

Nabídka napájecích zdrojů formátu SFX pro kompaktní PC s vyšším výkonem je poměrně omezená. To se nyní snaží změnit německá společnost be ...

Co se týče další výbavy, je Aspire S24 doplněn o WiFi Intel Dual Band Wireless-AC, nebo dvojicí reproduktorů a jednoho subwooferu. Další zajímavostí je integrace bezdrátové nabíječky standardu QI do stojanu, díky které můžete nabíjet třeba Samsung Galaxy Note 8 pouhým položením pod monitor. V základně jsou také všechny konektory, jako 3,5mm zvukový konektor, jedno USB 2.0, tři USB 3.0, USB-C, čtečka SD karet, Ethernet a další dvě HDMI pro připojení dalších monitorů.

To však není tak jednoduché, jelikož Acer veškerý výkonný hardware přesunul z oblasti za monitorem do stojanu monitoru. Rozlehlá základna tak obsahuje vedle základní desky procesor Intel Core 8. generace (i5 nebo i7), až 256GB SSD a 2TB pevný disk. Díky tomu může mít samotný displej tloušťku 5,97 mm, rámeček okolo displeje má pak šířku 2,7 mm. Když jsme u displeje, tak ten má úhlopříčku 23,8" a používá IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Lze jej také naklápět v rozsahu od -5 do 30°.

