Thermalright True Spirit 120 Direct: chladič s úzkým pasivem pro CPU až do 160 wattů

Společnost Thermalright představila další model procesorového chladiče typu věž, který je nástupcem starších modelů True Spirit a může se pochlubit tenkým pasivem, poměrně nízkou cenou a solidním výkonem.

Už název Direct napovídá, že se oproti starším provedením se nový True Spirit 120 dočkal přímého kontaktu heatpipe trubic s procesorem. Ty chladič využívá celkem čtyři. Vyrobené jsou z poniklované mědi a jejich průměr je 6 mm. Heatpipe vedou teplo do pasivu, který má jednoduchý tvar a je tvořen hliníkovými žebry.

Pasiv je poměrně úzký a má pouze malé výřezy na bocích. O jeho aktivní chlazení se má starat dodávaný 120mm ventilátor, který může pracovat v rozsahu otáček od 600 do 1300 RPM a zajistit tak průtok vzduchu od 36,2 do 78,5 m3/h při hlučnosti do 25,4 dBA. Celá tato kombinace by měla zajistit dostatečný chladící výkon k ochlazování procesorů s TDP do 160 wattů.

Mezi podporovanými paticemi najdeme většinu moderních socketů včetně AMD AM4, AM3(+), FM2(+), či Intel LGA2066 (do 140W TDP), LGA2011(v3) a LGA115x. True Spirit 120 Direct má být k dostání již v těchto dnech s cenovkou okolo 34 euro, tedy necelých 900 Kč.

Zdroj: techPowerUp