HTC spustilo předobjednávky nejvybavenější konfigurace HTC U11

Nejlepší HTC současnosti dostalo výbavu, kterou zatápí nejlepším modelům na trhu. V jeho výbavě najdeme 5,5palcový QHD displej, který je vsazen do precizně zpracovaného kovového těla – to navíc obepíná speciální rámeček, s jehož pomocí lze gesty telefon ovládat. Funguje to i v rukavicích nebo s mokrýma rukama, HTC 11 prostě rozeznává sílu stisku.

