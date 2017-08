Ukáže Apple iPhone 8 už za 14 dní?

K představení nových telefonů americké společnosti Apple by mělo dojít už za dva týdny. Tvrdí to alespoň renomovaný list Wall Street Journal, podle ...

