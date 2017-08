Nová hrozba se zaměřuje na hráče počítačových her, varuje ESET

Právě dnes by měla zamířit do prodeje další z rodiny grafických karet mikroarchitektury Vega od společnosti AMD.

Analytici společnosti ESET objevili nový škodlivý kód Joao, který se šíří prostřednictvím počítačových her stahovaných z neoficiálních internetových obchodů. Joao je modulární škodlivý kód, který dokáže do infikovaného zařízení stáhnout v podstatě jakýkoli další malware a spustit ho.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.