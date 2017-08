Microsoft chce se Sony dojednat cross-play hraní u některých titulů pro PS4 a Xbox One

Právě dnes by měla zamířit do prodeje další z rodiny grafických karet mikroarchitektury Vega od společnosti AMD.

Majitelé Xbox One si již nějakou dobu mohou u vybraných titulů zahrát také s PC hráči s OS Windows. Sony se na druhé straně možnosti hraní napříč platformami již poměrně dlouho vyhýbá, přestože několik titulů se společnými servery pro PC i svoji konzoli nabízí. Důvodem ke zdrženlivosti je do jisté míry zcela jiný operační systém. Sony se ale ohání hlavně bezpečností hráčů Play Station 4, čemuž dopomohlo také to, že Microsoftu pošramotily pověst nedávné útoky hackerů.

Kdyby se oba výrobci herních konzolí dohodli na cross-play komunikaci v rámci svých platforem, mohli by hráči mezi sebou komunikovat a potažmo se i setkávat ve hrách pro více hráčů. Zajištěna by tak měla být jedna společná komunita ve hrách jako je třeba Minecraft.

