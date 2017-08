AMD Radeon RX Vega 56 má dnes zamířit do prodeje. Na trhu ji ale asi uvidíme nejdřív v říjnu

Právě dnes by měla zamířit do prodeje další z rodiny grafických karet mikroarchitektury Vega od společnosti AMD.

Ačkoliv jsou modely Vega 64 na trhu už dva týdny, v našich obchodech prakticky nelze pořídit ani referenční provedení, nebo alespoň ne za doporučenou cenu. Dostupnost je v současnosti u většiny obchodů odložena minimálně do října. Podobné zpoždění proto můžeme očekávat i u modelu Vega 56, který bude využívat stejné paměti a vycházet ze stejného GPU a o který bude podle předběžných odhadů ještě větší zájem, díky nižšímu TDP a ceně. Ta by se u nás mohla vyšplhat zhruba přes 13 000 Kč, ačkoliv doporučená cena je 399 dolarů.

Tato grafická karta by tak měla doplnit výkonnější modely Vega 64 s vodním a vzduchovým chladičem. Nabídnout přitom má, jak už název napovídá, menší počet výpočetních jednotek a to konkrétně 56, což znamená přeneseně "pouze" 3 584 stream procesorů. Nižší budou také takty GPU, které mají v základu dosáhnout na 1156 MHz a s boost na 1471 MHz. Logicky bude také o něco nižší TDP. Přesněji je dimenzováno na 250 wattů.

