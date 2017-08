Call of Duty WWI se v betě dostane i na PC

Studio Sledgehammer Games oznamilo, že i na počítačích si hráči budou moci před vydáním vyzkoušet multiplayer Call of Duty: WWII. Zatím je test dostupný pro PS4 a příští týden se dočkají i majitelé konzole Xbox One. Kdy bude beta pro PC oficiálně spuštěna, nevíme. Do testování se však budou moci zapojit všichni ti, co si WWII už předobjednali nebo předobjednají.

Call of Duty: WWII je čtrnáctým hlavním dílem série a prvním dílem odehrávajícím se během 2. světové války od titulu Call of Duty: World at War z roku 2008.

V režimu pro jednoho hráče se zhostíte role mladého amerického vojína Ronalda „Reda“ Danielse, s jehož divizí známou jako Big Red One zažijete vylodění na plážích v Normandii i bitvu v Ardenách známou též jako bitvu o výběžek. Krom výše zmíněné Normandie se podíváte například ještě do Paříže nebo a Berlína.

Kromě singleplayeru bude ve hře přítomna i kooperativní kampaň s vlastním příběhem, a pochopitelně i multiplayerová část.

Call of Duty: WW II vychází 3. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Na letošním dílu pracuje studio Sledgehammer, které je zodpovědné za Call of Duty: Advanced Warfare z roku 2014.

