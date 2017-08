Na Steamu odstartoval výprodej her

V digitálním obchodě Steam lze aktuálně nakoupit spoustu her za zlomek původní ceny. Ideální čas zásobit se na začátek přicházejícího školního roku.

Na výběr je přesně z šedesáti titulů, mezi kterými najdete i nedávné novinky. Za zmínku stojí určitě nejnovější Prey s cenovkou pouze 30 eur. Zlevnil i druhý díl Dishonored nebo hitovky Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim, nejnovější Doom, Wolfenstein: The Old Blood a Wolfenstein: The New Order.

Slevová akce na platformě Steam potrvá do úterý 29. srpna. Nabídku zlevněných her najdete tady.