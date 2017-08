Vycházejí Game Ready ovladače pro otevřenou betu Destiny 2

Je jen jedna šance udělat první dojem a hry nejsou žádná výjimka. nVidia se snaží, aby se každá hra představila v co nejlepším světle, i pokud je stále ve vývoji. Platí to i pro PC verzi druhého dílu Destiny, na kterém úzce spolupracuje s Bungie a Activision. Nejnovější Game Ready ovladače proto podporují otevřenou beta verzi hry Destiny 2. Test pro počítače odstartuje 28. srpna, tedy už zítra, pro předobjednávky a o den později budou na servery vpuštěni všichni zájemci. Akce skončí 31. srpna.

