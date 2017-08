nVidia spouští Twitch.tv kanál pro české a slovenské publikum

Twitch.tv je největší sociální a komunitní síť zaměřená na živé vysílání obsahu pro hráče počítačových her. Založena byla v roce 2011 a popularitě se těší zejména na poli přenosů soutěžního hraní počítačových her, tzv. eSportu. Denně se k ní připojí v průměru 10 milionů aktivních uživatelů a každý měsíc zde vysílají více než dva miliony tvůrců obsahu. Tyto statistiky z Twitch.tv činí velmi důležitý komunikační kanál k oslovení mladých lidí.

© 2009 - 2017 EMPRESA MEDIA, a.s. Publikování či další šíření obsahu těchto webových stránek bez písemného souhlasu vedení internetové redakce serveru PCTuning.cz je zakázáno. Kompletní pravidla pro využívání obsahu najdete ZDE. Redakci můžete kontaktovat na emailové adrese internet(at)pctuning.cz, Publikace: ISSN 1214-0201.

Podmínky inzerce na serveru najdete ZDE. For advertisement options look here.