 Antec Performance One P8: midi-tower skříň s oběma prosklenými bočnicemi

Společnost Antec v těchto dnech uvádí na trh svoji novou špičkovou PC skříň formátu midi-tower, která je zajímavá zejména tím, že nabídne obě prosklené bočnice.

Skříň nese označení P8, je součástí série Performance One a její rozměry jsou 443 × 210 × 470 mm. Do útrob skříně lze umístit základní desky formátů mini-ITX, micro-ATX a ATX. Skříň má pod držákem základní desky oddělený prostor, do něhož je možné instalovat napájecí zdroj a také disky. Právě disky lze instalovat do dvou 3,5" pozic a čtyř 2,5" pozic.

P8 je vyrobena z kombinace ABS plastu a oceli. Čiré bočnice jsou vyrobené z temperovaného skla. Vyjma zmíněných disků můžeme skříň osadit také grafikami s délkou až do 390 mm. Chlazení mohou zajistit buď tři 120mm, nebo dva 140mm větráky za čelem skříně, nebo na vrchním panelu. Jeden 120mm ventilátor pak může zajišťovat výfuk teplého vzduchu na zadním panelu.

Právě na zadním panelu je předinstalovaný jeden a na čelním panelu dva 120mm ventilátory s bílým LED nasvícením. V případě volby vodního chlazení můžeme na vrchní panel umístit 240mm, na čelní 360mm a na zadní 120mm radiátor. Skříň dále nabídne třeba I/O panel umístěný na okraj čela, který zahrnuje dva porty USB 3.0 a dvojici audio konektorů. Bíle nasvícené je také logo na čele. Vzduchové vstupy jsou opatřeny omyvatelnými prachovými filtry.

Cena Performance One P8 by se měla pohybovat okolo 79 euro. Na našem trhu se tak může objevit zhruba za 2 000 Kč.

Zdroj: techPowerUp